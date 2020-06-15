قرار جديد من سيمبا التنزاني تجاه نجمه السوداني شرف شيبوب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
يسعى سيمبا التنزاني، لإعادة صانع ألعابه السوداني شرف الدين شيبوب، إلى تنزانيا، من بلاده.وكان شرف شيبوب قد عاد للسودان من تنزانيا، منتصف مارس الماضي، بسبب تعليق الدوري في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال الحاج مانارا رئيس سيمبا، إن النادي يسعى لإعادة شيبوب، حتى ولو عبر رحلة طيران طويلة.وأوضح أن النادي نجح في إعادة لاعبه الزامبي كلاتوس شاما قبل أيام عن طريق طيران الخطوط الجوية الإثيوبية، وهو الأمر الذي يسعى للقيام به مع شيبوب، حال فتح المجال الجوي للطيران الدولي بالسودان.
وأوضح شيبوب : “تواصل معي المسؤولون بنادي سيمبا بإستمرار وبذلوا مجهودا كبيرا لإعادتي إلى تنزانيا، لكن لا توجد أي وسيلة طيران، وعلمت مؤخرا أن مطار الخرطوم ربما يفتح أجواءه للطيران الدولي في 18 يونيو الحالي”.يذكر أن الدوري التنزاني انطلق يوم السبت، لتكملة ما تبقى من مباريات الموسم الجاري
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