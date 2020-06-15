قفزة هائلة للدولار وتجار يحذرون من وصول سعره إلى (170) جنيهاً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذر تجار عملة من مغبة عدم اتخاذ سياسات جديدة للحد من استقرار سعر الصرف، وأكد احد العاملين في المجال أن الدولار سيواصل ارتفاعه خلال الأيام المقبلة مالم تتخذ الحكومة اجراءات،سياسية واقتصادية للحد من ارتفاعه، مبيناً انه قد يصل إلى (١٦٠) أو (١٧٠) جنيهاً،وجديرا بالذكر أن الدولار شهد ارتفاعا ملحوظا فى سعره خلال الايام الماضية، ووصل إلى (١٥٠) جنيها اليومالاثنين،وسجل سعر الريال السعودي ٣٦ جنيها، والدرهم الإماراتي ٣٧جنيها، وقفز سعر اليورو إلى ١٥٣ جنيه والإسترليني ١٥٦ جنيها.

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