معالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز بالولايات

الخليج 365 :

ابدى وزير الطاقة والتعدين المهندس عادل علي ابراهيم استعداده التام للتعاون مع الولايات لمعالجة المشاكل التي تواجه انسياب الوقود والغاز ومعالجة مشاكل الكهرباء والتعدين بالولايات .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مع ولاة الولايات بمقر الوزارة بحضور ممثل وزير الحكم الاتحادي.

واستعرض وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان حامد جهود الوزارة في توفير الوقود من الانتاج المحلي وتغطية العجز من الاستيراد بالتعاون مع وزارة المالية، مؤكداً مسئولية الوزارة في توزيع الوقود بالولايات عبر آلية توزيع معتمد بالتنسيق مع الولايات حتى تضمن وصول الكميات الى غرضها الأساسي مشيرا إلى أن الوزارة شرعت في معالجة كثير من المشاكل التي خلفها النظام البائد في توزيع الوقود، وقد نفذت نظام الكرت الذكي في قطاع المواصلات بولاية الخرطوم وتم اصدار مايقارب (٧٠٠٠) كرت لعربات المواصلات وبدأ العمل في قطاع الناقلات الكبيرة وأضاف ان برنامج الكرت الذكي سوف يعمم لكل القطاعات بكافة ولايات السودان.

واستعرض ولاة الولايات المشاكل التي تواجههم في كميات الوقود والغاز وطرق توزيعها ومشاكل التخصيص ونسبة الوقود الخدمي وفروقات الأسعار مع التجاري الذي من شأنه أن يفتح باب للتسريب، مطالبين بزيادة الكميات في الجازولين والغاز ومعالجة مشاكل الكهرباء وادخال الطاقة الشمسية لبعض المناطق البعيدة عن الشبكة القومية، مشيدين بدور الوزارة الكبيرة في تأمين وقود الموسم الزراعي للولايات .

وأمن الاجتماع على ضرورة التنسيق التام بين الوزارة والولايات في مسألة توزيع وتخصيص الوقود وذلك لمعرفة الولايات بأماكن الكثافة السكانية ونسبة الاستهلاك وتفعيل الرقابة التامة.

وأشاد وزير الطاقة والتعدين بالولاة وبدورهم الهام الذين يقومون به في الولايات من النواحي الامنية والإدارية ودورهم الفعال في المرحلة الحالية.

من جهته قال والي ولاية نهر النيل عبد المحمود حماد إنابة عن ولاة الولايات ان ارتفاع اسعار الوقود التجاري يؤثر سلبا علي المخابز التي تستخدم الجازولين في توليد الكهرباء ومصادر المياه مضيفا أن تأمين حوجة الولايات من البنزين والجازولين والغاز لضمان تشغيل مضخات المياه وتأمين الوقود للموسم الزراعي وأشار إلى أهمية التعاون المشترك بين الولايات ومجلس الوزراء والمجلس السيادي لحل قضايا الولايات.