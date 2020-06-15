خطة لزراعة 23 الف شتلة لاشجار الهشاب بشمال كردفان

الخليج 365 : شرع معهد بحوث الصمغ العربي ودراسات التصحر بجامعة كردفان فى تنفيذ خطة عمل للموسم الزراعي تستهدف زراعة ٢٣ الف شتلة هشاب وأشجار أخري مثل الكتر والسدر وغيرها ويأتى ذلك فى اطار الاستعدادات للموسم الزراعي. وقال الدكتور منير الياس صديق مدير المعهد فى تصريح (لسونا ) ان المعهد يبذل جهودا كبيره خلال هذه الأيام لتنفيذ واكمال العمل في استزراع شتول الهشاب وتوزيع البذور للمنتجين علي امتداد حزام الصمغ العربي بولاية شمال كردفان والولايات المجاورة. وتطرق الي العمل المشترك مع برنامج الزراعة والتسويق المتكامل لتقديم ماده علمية ارشادية تساعد المرشدين الزراعيين لتنفيذ خططهم وأضاف ان المعهد قام بتجهيز كل الحزم الارشادية المطلوبه كما ان له العديد من العلاقات الدوليه والمشاريع التي تتم مع الشركاء خارج السودان مشيرا للفليم الوثائقي الذى اصدره عن الشراكة الدولية ما بين المعهد وكلية الموارد والشركاء المحليين بجامعة الخرطوم والاقليميين في كل من كينيا وملاوي والشركاء الدوليين في المانيا وبريطانيا مبينا ان الفلم يحتوي علي عرض للشراكة مع مشروع التبلدي الغذائي الذي بدأ منذ العام ٢٠١٢م وحتي ٢٠٢٠ م ويتضمن كل الانشطه والبرامج في اطار المنتج المهم

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