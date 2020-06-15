شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يومي السبت والأحد بخبر خطوبة إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة “ود” من رجل أعمال ثري قدم لها مبلغ 10 مليار إضافة لمجوهرات ثمينة عبارة عن “قولة خير”.
وعلى الرغم من الخبر يعتبر شائعة قوية لكون الفنانة لم تعلن عنه بصورة رسمية على الرغم من وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وعبر صفحات معجبيها التي تتواجد فيها أيضاً.
وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فإن المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني لم تبدي أي الخبر أو الشائعة أي اهتمام, حيث ظهرت في صور حديثة تم نشرها على نطاق واسع عبر صفحة معجبيها وهي ممسكة بخرطوم وتسقي في أشجارها وذلك خلال جلسة تصوير حديثة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. الفنانة ندى القلعة تستقبل خبر خطوبة إبنتها من رجل أعمال ثري بــ (الخرطوش) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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