مزارعون بالقضارف يحذرون من فشل الموسم الصيفي

الخليج 365 :

كشف عدد من المزارعين بولاية القضارف عن جملة من المشاكل تهدد الموسم الصيفي أبرزها ارتفاع تكلفة الانتاج و ضعف التمويل بجانب عدم استقرار الأسعار.

وقال المزارع الأمين عبداللطيف البدوى فى تصريح بحسب صحيفة الجريدة أمس: مشاكل الزراعة أدت لقيام عدد كبير من المزارعين باستئجار حواشاتهم، واوضح أن أبرز مشاكل الزراعة ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف التمويل بجانب عدم استقرار سعر الصرف ، موضحا أن البنك الزراعي بالولاية حدد مبلغ تمويلي قدره ٦٠٠ الف جنيه لكل الف فدان ، واردف المزارع عشان يتحصل على التمويل يقوم بدفع مبالغ كبيرة كاجراءات تسبق حصوله على التمويل، وحذر البدوى من مغبة فشل الموسم الزراعي لانه سيتسبب في كارثة لا محالة للمواطن وارجع ذلك لخلو صومعة القضارف من اي مخزون استراتيجى، وأضاف: الموسم ما مطمئن وعلى الحكومة الالتفات لذلك.