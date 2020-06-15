لجنة مصدري الذهب تتهم “مافيا” بتعطيل منشور خاص بتقنين الذهب

الخليج 365 : اتهمت اللجنة التسيرية لشعبة مصدري الذهب ما أسمته بمافيا الذهب التي عملت على تعطيل المنشور الخاص بتقنين تصدير الذهب لنحو شهر بعد اجتماع مع لجنة الطوارئ الاقتصادية مؤخراً .

وطالبت اللجنة التسيرية رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الاقتصادية وبنك السودان المركزي بالإسراع فى إصدار المنشور المنظم لتقنين صادر الذهب وخروج المضاربين والشركات الحكومية من صادر الذهب إلى جانب إلغاء أي تصاديق من وزارة المالية لصادر الذهب لصالح استيراد السلع.

واعتبرت تلك الخطوة بعملية فساد فى قطاع الذهب وشددت على أهمية تدخل السلطات لمعالجتها وطالبت بإصدار بيانات توضح كم مشتراوت الذهب منذ قيام ثوره ديسمبر وحتى الآن.

وقال الأمين العام للجنه التسيرية لشعبة مصدري الذهب عبد المولى حامد القدال لباج نيوز، إن الذهب يتم تهريبه حالياً بأيادي خفيه والاقتصاد ينزف ونوه إلى وجود جهات تشتري الذهب غير معروفة لأي طرف من الأطراف تشتري الذهب. المادة السابقة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 15 يونيو 2020م المقالة القادمة مزارعون بالقضارف يحذرون من فشل الموسم الصيفي

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