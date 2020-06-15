عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 15 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
صحيفة أخبار اليوم
– البدوي يبحث مع سفير الصين مشاركة بلاده في شركاء السودان
– ارتفاع جديد لعدد المصابين بكورونا فى السودان وانخفاض في عدد المتعافين
– بيان من حسن البرهان المحامي عن إعادته للعمل بالهيئة القضائية كقاض بالمحكمة العليا
– السلطة القضائية تتسلم الملفات الخاصة برموز النظام السابق اليوم
صحيفة الوطن
– اعادة (٢٥) قاضياً للخدمة واعتذار شقيق البرهان وسيف الدولة حمدنا الله
– تمديد اغلاق المطارات السودانية حتي نهاية يونيو
– الطيب مصطفى : الحكومة الانتقالية تمارس عدالة عرجاء
– تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الحكومة واليوناميد بشأن أحداث “كلمة”
– المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تحمل السيادي ومجلس الوزراء مسؤلية التفريط في حقوق السودان
– ضبط ١٠٥ جوال مخدرات في نيالا
– لجنة العالقين بمصر سنسلم المرضى للسيسي وعلى الحكومة تصفيتنا في المعبر
– استرداد اوقاف في، مواقغ مميزة بالخرطوم
صحيفة السوداني
– المؤتمر الوطني المحلول يقرر عدم خروج عضويته في مليونية 30 يونيو الجاري
– الصحة بالجزيرة تعلن عن تسليم المحليات العلاج المجاني للأطفال
– إتحاد المعاشيين: نطالب وزير المالية بالتدخل
– مجمع الفقه الإسلامي : منهج التربية الإسلامية الذي عرض لا يصلح
صحيفة ناسنا
– وصول الدفعة الأولي للعالقين السودانيين بالخارج
– مجمع الفقه يدعو لاستمرار في تدريس المنهج القديم
– القضاء يتسلم دعاوى جنائية ضد قادة نظام البشير اليوم لبدء محاكمتهم
– تمديد إغلاق المطارات أمام الرحلات الدولية والمحلية أسبوعين
صحيفة النيل الدولية :
– القضائية: إكتمال الاستعدادات الخاصة بتوفير القاعات والقضاة لبدء محاكمة قادة نظام البشير
-وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالخارج بالأمس
– بنك قطر و (ماستر كارد) ينفذان أول معاملة دولية في السودان باستخدام بطاقة الدفع الائتمانية
– تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام الرحلات الدولية والمحلية أسبوعين
– 3 ملايين يورو من الاتحاد الاوروبي لتعليم 22 ألف طفل سوداني
صحيفة السوداني الدولية :
– توزيع (7) آلاف من كروت الوقود المدعوم لعربات المواصلات
– المزارعون بمشروع الجزيرة يطالبون بتسهيل الإجراءات البنكية للعروة الصيفية
– مجمع الفقه الإسلامي يدعو لاستمرار المناهج لحين التوافق على إصلاحها عبر مؤتمر تربوي
– وسط إجراءات أمنية مشددة أحمد هارون يعود لسجن كوبر
صحيفة اليوم التالي
– وزير الري الأسبق كمال علي: سدود السودان آمنة والدليل صمودها رغم تطاول السنوات
– مع استمرار جولات التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة القاهرة تعلن أن المفاوضات متعثرة والخرطوم تقدم ورقة توفيقية وأديس أبابا تثير القلق
– مشاحنات ومواجهات وتبادل الاتهامات بين مؤسسات الدولة.. تفترض السؤال: هل تصل ثلاثية حرية سلام وعدالة لمبتغاها؟
صحيفة آخر لحظة
– مجمع الفقه يدعو لاستمرار المناهج لحين التوافق على إصلاحها عبر مؤتمر تربوي
– مصرع وإصابة ٨ سيدات في حادث مروري بالفاشر
– تمديد اغلاق المطار حتى نهاية الشهر
– والي شمال كردفان يزور (البلوم) وعبد الرحمن عبد الله يذرف الدموع
صحيفة صوت الأمة
– أردول: الكفاءات ليست معياراً عادلاً لتخصيص المواقع القيادية
– عرمان: اتفاق السلام يمهد لاستكمال هياكل الحكم
– القضاء يتسلم ملفات رموز النظام السابق
– الطاقة تلتزم بحل مشكلة الوقود والغاز بالولايات
كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 15 يونيو 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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