عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الإثنين 15 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

صحيفة أخبار اليوم

– البدوي يبحث مع سفير الصين مشاركة بلاده في شركاء السودان

– ارتفاع جديد لعدد المصابين بكورونا فى السودان وانخفاض في عدد المتعافين

– بيان من حسن البرهان المحامي عن إعادته للعمل بالهيئة القضائية كقاض بالمحكمة العليا

– السلطة القضائية تتسلم الملفات الخاصة برموز النظام السابق اليوم

صحيفة الوطن

– اعادة (٢٥) قاضياً للخدمة واعتذار شقيق البرهان وسيف الدولة حمدنا الله

– تمديد اغلاق المطارات السودانية حتي نهاية يونيو

– الطيب مصطفى : الحكومة الانتقالية تمارس عدالة عرجاء

– تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الحكومة واليوناميد بشأن أحداث “كلمة”

– المجموعة المدنية المناهضة لسد النهضة تحمل السيادي ومجلس الوزراء مسؤلية التفريط في حقوق السودان

– ضبط ١٠٥ جوال مخدرات في نيالا

– لجنة العالقين بمصر سنسلم المرضى للسيسي وعلى الحكومة تصفيتنا في المعبر

– استرداد اوقاف في، مواقغ مميزة بالخرطوم

صحيفة السوداني

– المؤتمر الوطني المحلول يقرر عدم خروج عضويته في مليونية 30 يونيو الجاري

– الصحة بالجزيرة تعلن عن تسليم المحليات العلاج المجاني للأطفال

– إتحاد المعاشيين: نطالب وزير المالية بالتدخل

– مجمع الفقه الإسلامي : منهج التربية الإسلامية الذي عرض لا يصلح

صحيفة ناسنا

– وصول الدفعة الأولي للعالقين السودانيين بالخارج

– مجمع الفقه يدعو لاستمرار في تدريس المنهج القديم

– القضاء يتسلم دعاوى جنائية ضد قادة نظام البشير اليوم لبدء محاكمتهم

– تمديد إغلاق المطارات أمام الرحلات الدولية والمحلية أسبوعين ‎

صحيفة النيل الدولية :

– القضائية: إكتمال الاستعدادات الخاصة بتوفير القاعات والقضاة لبدء محاكمة قادة نظام البشير

-وصول الفوج الأول من السودانيين العالقين بالخارج بالأمس

– بنك قطر و (ماستر كارد) ينفذان أول معاملة دولية في السودان باستخدام بطاقة الدفع الائتمانية

– تمديد إغلاق المطارات السودانية أمام الرحلات الدولية والمحلية أسبوعين ‎

– 3 ملايين يورو من الاتحاد الاوروبي لتعليم 22 ألف طفل سوداني

صحيفة السوداني الدولية :

– توزيع (7) آلاف من كروت الوقود المدعوم لعربات المواصلات

– المزارعون بمشروع الجزيرة يطالبون بتسهيل الإجراءات البنكية للعروة الصيفية

– مجمع الفقه الإسلامي يدعو لاستمرار المناهج لحين التوافق على إصلاحها عبر مؤتمر تربوي

– وسط إجراءات أمنية مشددة أحمد هارون يعود لسجن كوبر

صحيفة اليوم التالي

– وزير الري الأسبق كمال علي: سدود السودان آمنة والدليل صمودها رغم تطاول السنوات

– مع استمرار جولات التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة القاهرة تعلن أن المفاوضات متعثرة والخرطوم تقدم ورقة توفيقية وأديس أبابا تثير القلق

– مشاحنات ومواجهات وتبادل الاتهامات بين مؤسسات الدولة.. تفترض السؤال: هل تصل ثلاثية حرية سلام وعدالة لمبتغاها؟

صحيفة آخر لحظة

– مجمع الفقه يدعو لاستمرار المناهج لحين التوافق على إصلاحها عبر مؤتمر تربوي

– مصرع وإصابة ٨ سيدات في حادث مروري بالفاشر

– تمديد اغلاق المطار حتى نهاية الشهر

– والي شمال كردفان يزور (البلوم) وعبد الرحمن عبد الله يذرف الدموع

صحيفة صوت الأمة

– أردول: الكفاءات ليست معياراً عادلاً لتخصيص المواقع القيادية

– عرمان: اتفاق السلام يمهد لاستكمال هياكل الحكم

– القضاء يتسلم ملفات رموز النظام السابق

– الطاقة تلتزم بحل مشكلة الوقود والغاز بالولايات