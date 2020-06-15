مفاوضات الهلال مع أطهر تتعثّر ومُبادرات لجولة جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تفيد متابعاتنا أنّ مفاوضات الهلال مع نجمه مطلق السراح أطهر الطاهر لتجديد تعاقده تعثرت.. إذ أشارت مصادر لتحديد وكيل اللاعب مبلغ ٢٠٠ ألف دولار مقابل الموافقة على التجديد مع منح الأولوية للعروض الخارجية في ظل رغبة اللاعب خوض تجربة احترافية.. ورأت إدارة الأزرق أنّ المبلغ المطلوب مُبالغٌ فيه ما أدى لتعثر المفاوضات ووصولها لطريقٍ مسدودٍ.. وبحسب ما تحصلت عليه (الصيحة)، دخلت بعض الشخصيات على الخط لتقريب وجهات النظر بين إدارة الهلال واللاعب على أمل الدخول في جولة مفاوضات جديدة

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