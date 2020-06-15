تجمع رجال الاعمال يطالب بحل جذري لمشاكل الموانئ السودانية

الخليج 365 : طالب معاوية ابايزيد رئيس تجمع اصحاب العمل السوداني الحكومة بالتدخل الفوري لحل مشاكل الموانئ السودانية وعلى راسها ميناء بورتسودان.

وطالب ابايزيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بايقاف تدهور الاوضاع في الموانئ واضاف” عانى رجال الاعمال من تدهور الاوضاع بهذه المواني ” مشيرا الى تكبد رجال الاعمال خسائر فادحة نتيجه بطء الاجراءات ورسوم الارضيات

واكد ان بطء الاجراءات ورسوم الارضيات انعكست علي زيادة التكاليف بجانب اهدار العملات الصعبة نتيجة الغرامات للصادر والوارد واضاف ” كل هذا يتحمله المواطن من غلاء في المعيشة”

وطالب ابايزيد بالغاء اجراءات وزاره التجارة والغاء اجراءات فورم ( الاي ام ) داعيا الى اكمال جميع اجراءات التخليص في المحطات الجمركية للصادر والوارد بجانب عمل الموانئ بنظام الـ(24)ساعة. المادة السابقة الحكومة تكشف عن برنامج دعم جديد ..500 جنيه للفرد تزامنا مع رفع الدعم المقالة القادمة البرهان .. موت الجماعة عرس.. بقلم هنادي الصديق

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