سفير اسبانيا يؤكد دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية في السودان

أكد سفير مملكة إسبانيا لدى السودان السيد ألبيرتو أوثيلاي دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية في السودان؛ واستعدادها للتعاون في شتى المجالات حتى يتمكن السودان من استعادة موقعه الاقليمي والدولي؛مؤكدا سعي إسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي والزراعي والفني مع السودان ؛والمضي قدماً بالعلاقات بين البلدين إلى آفاقٍ أوسع.

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وإستقبلت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبدالله بمكتبها بحسب صحيفة الجريدة أمس ؛ سفير مملكة إسبانيا لدى السودان السيد ألبيرتو أوثيلاي ؛والذي أشاد بمشاركة السيدة الوزيرة الفاعلة في فعاليات الاجتماع الثاني لوزيرات الخارجية حول النوع الاجتماعي وجائحة كورونا والذي عقد إسفيرياً يوم الجمعة قبل الماضي؛ بدعوة من ارانشا جونزاليز؛ وزيرة الخارجية والاتحاد الاوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا.

من جانبها عبَّرت اسماء عن شكرها للحكومة الاسبانية والدعم الذي تقدمه مباشرة أو عبر الاتحاد الأوروبي؛ معربة عن أملها في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ؛ ومدَّ جسور التواصل بين شعبيّ البلدين عبر البرامج الثقافية وبرامج تعليم اللغة الإسبانية ؛ وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)