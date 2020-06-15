الشيوعي : قلقون من وفاة كبار السن بمعسكرات النزوح في دارفور

أعرب الحزب الشيوعي عن قلقه إزاء وقوع العشرات من حالات الوفاة وسط كبار السن من سكان المعسكرات في دارفور ولفت الى انعدام العناية الصحية الكاملة خاصة في مجال الوقاية والعلاج من وباء كورونا.

وحذر الناطق الرسمي باسم الشيوعي من استمرار المعسكرات بشكلها الحالي في ظل وباء كورونا واعتبر أنه هو خطر ماثل على حياة المئات من السكان ليس فقط في المعسكرات بل وفي المناطق المجاورة لها ..

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وطالب الشيوعي الحكومة الانتقالية ووزارتي الصحة الاتحادية والولائية بتوفير الحد الادنى من الحماية الطبية بمد المعسكرات بالكوادر الطبية من اطباء وممرضين وادوية ومعدات فحص لوقف عملية الموت المستمرة وسط السكان .

واهاب بمنظمات المجتمع المدني المحلية والاقليمية والعالمية العاملة في هذا المجال للتدخل السريع لوقف نزيف الموت وسط سكان المعسكرات .

وقال الناطق الرسمي باسم الشيوعي فتحي الفضل في بيان له بحسب صحيفة الجريدة امس، في الوقت الذي تستمر فيه مباحثات جوبا بين ممثلي السيادة وبعض الحركات المسلحة حول المحصصات وتقسيم الكيكه وتوزيعها بينما يموت ضحايا الحرب المدمرة التي استمرت من العام 2003م وتجري المفاوضات في جوبا في ارقى الفنادق دون الالتفات الى معاناة اصحاب المصلحة من غالبية سكان مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق.

وشدد الشيوعي على ضرورة الاهتمام بأحوال سكان المعسكرات وتنفيذ الوعود بعودتهم الفورية الى مناطقهم وتوفير الحد الادنى من الحياة الكريمة في تلك المناطق في مجالات الصحة والتعليم.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)