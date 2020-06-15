وصول الدفعة الأولي للعالقين السودانيين بالخارج

وصلت مطار الخرطوم مساء امس الدفعة الأولى من العالقين السودانيين بالخارج قادمة من المملكة الأردنية الهاشمية، وحملت خطوط الملكية الأردنية على متنها 36 سودانيا.

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وأكمل كل الركاب الإجراءات الصحية بواسطة السلطات الصحية بالمطار، كما إكتملت بحسب سونا، إجراءاتهم المتبقية بسلاسة وفق النظام الذي وضعته سلطات المطار بمتابعة دقيقة من مدير المطار والسفير الأردني بالبلاد والمسئولين بالمطار.

وسيتوالى وصول العالقين بالخارج الي أرض الوطن بتنسيق تام بين اللجنة العليا للطوارئ الصحية وسلطات الطيران المدني ومطار الخرطوم وكل منافذ الوصول.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)