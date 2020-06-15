القضارف..ملفات تنتظر لجنة التفكيك!

منذ قرار مجلس السيادة منتصف مايو المنصرم بتفعيل نشاط لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الاموال المنهوبة و تفكيك نظام الثلاثين من يونيو اتجهت الانظار بولاية القضارف سيما قوى اعلان الحرية و التغيير لضرورة مسارعة الخطى لانفاذ قرارات مجلس السيادة وتذليل العقبات و توفير الامكانيات و الادوات المساعدة لاتمام مهام اللجنة الولائية. و يرى البعض ان على اللجنة البدء بمشروع مياه القضارف، وقد كثر اللغط حوله والشبهات، و الأموال الضخمة التى انفقت عليه و لم يرى النور الى الان. ويرى البعض ضرورة مراجعة التعدين الاهلي و الفساد بالمؤسسات و الوزارات الحكومية و الزكاة و التأمين الاجتماعي و اتهامات صريحة في مواجهة حكومة الولاية من قبل نشطاء الثورة و اتهامها بالتماطل والتباطؤ في تشكيل و تسمية مكون اللجنة ،غير ان والي القضارف المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم في حديث له لـ(الصيحة ) ان قوى الحرية لم تتفق على ممثل لها بالولاية و قال انه اوضح لعضو المجلس السيادي و الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين محمد الفكي ان حكومته على استعداد للتعاون مع قوى الحرية بالولاية و ان لم يحسموا أمرهم ستلجأ الولاية للمركز لتسمية ممثلين للولاية. و عقب ان تم تسميتها تبقى على لجنة ازالة التمكين بالولاية مباشرة عملها استحقاقا لمطلوبات ثورة ديسمبر.
مشاركة المجتمع:
وطالب مقرر اللجنة بالقضارف وجدي خليفة محمد الحسن مواطن الولاية بمد اللجنة بالمعلومات حتى تتمكن من اداء دورها و استرداد الاموال المنهوبة. و قال وجدي لـ(الصيحة) ان المسؤلية جماعية و تتطلب مشاركة مجتمعية واسعة لمد اللجنة بالمعلومات و ناشد اللجنة الاتحادية و المؤسسات المحلية بضرورة التعاون مع لجنة الولاية و اشار وجدي الى ان اللجنة تنتظر تحديد ممثل لوزارة المالية بالولاية و وزارة العدل و بنك السودان المكون المحلي بجانب (5) من قوى الحرية بالولاية و توقع مقرر لجنة ازالة التمكين و محاربة الفساد و استرداد الأموال المنهوبة بالقضارف ان تؤدي اللجنة اليمين عقب عودة والي القضارف المكلف اللواء ركن نصرالدين عبدالقيوم من الخرطوم خلال الايام المقبلة. و لفت وجدي خليفة نظر لجنة التفكيك المركزية الى ان بعض المؤسسات التى تم وضع اليد عليها بالمركز لها مكاتب بالولاية مطالبا اللجنة المركزية بضرورة مخاطبة الشرطة للتحفظ على مكاتب المؤسسات و الجمعيات بالولاية.
ملفات عميقة:
وأكد عضو قوى الحرية و تجمع اعالي سدى نهري عطبرة وسيتيت مظفر عبدالكريم بان لجنة ولاية القضارف تنتظرها ملفات كبيرة و عميقة لابد ان تنصف فيها المواطن و قال ان ملفات فساد بناء مدن المهجرين السكنية من أهم ملفات الولاية، و ان (11) مدينة سكنية تضم حوالي (200) الف نسمة لم تبنى وفق المواصفات المتفق عليها، كما ان المدينة منذ العام 2013م الى الان لا تتمتع بخدمات مياه الشرب. و ذكر مظفر ان (4) قرى محتاجة لتوطين وهي:( كونا زبرما ، الشربوب ، جزء من سيفاواة و ود الحليو القديمة ) و اشار الى ان عدد(1000) أسرة لم تسلم منازل و هم الان إما مستأجرين او مشترين، و تابع ولم يعوض اصحاب الاراضي الزراعية و الجروف على ضفاف النهر ووعد بخمسة فدان و هذا لم يتم. و أردف قائلاً ان مفوضية الشؤون الاجتماعية التابعة لوحدة تنفيذ السدود لم تهجر كآفة المواطنين بالمنطقة و اتهم وحدة التنفيذ بالتلاعب بالمشروعات التنموية المصاحبة للسد و تمليكها للمحلية و طالب بفتح ملف الفساد من قبل المراجع العام لوحدة التنفيذ بجانب قيام لجنة تحقيق خاصة لمتابعة قضايا شهداء الثورة بالولاية لتحقيق العدالة لهم و لأسرهم أسوة بلجنة فض الاعتصام و الاشراف عليها من قبل النائب العام .
تقرير : أنس عبدالرحمن
صحيفة الصيحة
كانت هذه تفاصيل خبر القضارف..ملفات تنتظر لجنة التفكيك! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.