اليوم.. استكمال مسار مفاوضات سد النهضة والوصول لاتفاق

الإثنين 15 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يعقد وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، اليوم الاثنين، الاجتماع الخامس لتقييم مسار المفاوضات، حول سد النهضة.

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كما عقد وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا، حيث بدأت من يوم الثلاثاء 9 يونيو واستمرت حتى يوم السبت 13 يونيو، المفاوضات بين الدول المشتركة «مصر- السودان- إثيوبيا» للتوصل إلى الاتفاق الكامل لملء وتشغيل السد، وتحقيق كافة المصالح المشتركة بين الدول الثلاث والوصول إلى حل المنازعات.

وقد عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث "مصر _ السودان _ إثيوبيا"، أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانونًا على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، بالإضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

هذا، وقد أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من مائة وخمسون مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.