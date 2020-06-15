شكاوى من تلاعب في توزيع الغاز بشرق النيل

الخليج 365 : شكا عدد من مواطني شرق النيل من انعدام غاز الطبخ، في وقت أكدت فيه لجنة توزيع الغاز وفرة غاز الطبخ داخل ولاية الخرطوم وتوزيعه وفق آلية مشددة عن طريق الوكلاء.

وقال المواطن (م٫ح ) أنهم يعانون من صعوبة الحصول على الغاز وسوء في التوزيع ٫لافتا لحضور عربة محملة باسطوانات شركة ابرسي يوم أمس الأول، لكن تم التلاعب

في التوزيع حيث تم طرح (٧٠) اسطوانة فقط لأحد الوكلاء وبعد فترة أغلق المحل ٫ وتسلم وكيل آخر حوالى (20) اسطوانة فقط ووصف تسرب السلعة بهذه الطريقة ب”المؤسف ” .

من جهته أكد رئيس لجنة توزيع الوقود بالطاقة أيمن أبو الجوخ في حديث ل ( السوداني) وفرة غاز الطبخ خاصة داخل ولاية الخرطوم ويتم توزيعه وفق آلية مشددة عن طريق الوكلاء و بطلب استمارة فيها حجم الاحتياج من لجنة الحي و توقيع اللجنة و الوكيل .

واكد الأمين العام للغرفة الفرعية لوكلاء وموزعي غاز الطبخ بولاية الخرطوم فضل يس الفضل ل( السوداني) انسياب الغاز بالولاية ٫ محملا المعوقات الاجرائية مسؤولية تأخر وصوله لبعض المناطق ووصف اجراءات التوزيع ” بالعقيمة “.

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