حجز شركة قناة النيل الأزرق من قبل نيابة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

الخليج 365 : أصدرت نيابة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قرار قضي بالحجز على شركة قناة النيل الأزرق لان هيئة الأوقاف الإسلامية السودانية تمتلك (200) سهما من أسهم الشركة وبقية الاسهم ملك شركة سوناتا للطباعة والنشر التي يمتلكها رجل الاعمال وجدي مرغني محجوب وتجري التحقيقات بشانها وشان عائداتها منذ عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٢٠م وذلك على خلفية تداعيات إجراءات البلاغ ضد الشركة و توصلت النيابة لمعلومات دقيقة تدل على أن المتعديين على ملكية الأسهم هما ” عصام الدين أحمد البشير ” وزير الأوقاف الاسبق ووجدي ميرغني” رجل أعمال منذ ٢٠٠٣م وحتى ٢٠٢٠م وأن الشركة وقف منذ عام ” 2003 حتى 2020″ تاريخ إصدار القرار وجاء قرار الحجز حسب تقارير المراجع العام لحسابات الشركة.

وكانت النيابة قد كلفت المراجع العام بمراجعة حسابات الشركة منذ عام ٢٠٠٣م وحتى عام ٢٠٢٠م.

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