محمد صلاح يوجه رسالة قوية للعالم بشأن “العنصرية”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه النجم الدولي محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، رسالة مؤثرة لمحاربة العنصرية في ملاعب كرة القدم والحياة بشكل عام، تضامنا مع قضية مقتل الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة في بلاده.

وشهدت قضية مقتل فلويد تضامنا كبيرا من الرياضيين حول العالم، حيث سيضع لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “البريمير ليغ” شعار الحملة على قمصانهم.

وقال صلاح في “تدوينة” عبر خاصية “استوري” في تطبيق “إنستغرام”: “نحن نتكاتف جميعا من أجل القضاء على التمييز العنصري أينما كان. ونريد أن يكون المجتمع قائما على المساواة والاحترام بغض النظر عن اللون أو العقيدة”.

وأضاف نجم ليفربول: “ما يحدث يحتاج إلى تكاتف جميع أعضاء منظومة كرة القدم، من لاعبين وحكام ومدربين ومسؤولين، حتى نرد بقوة على ما يحدث داخل الملاعب وخارجها”.

يشار إلى أن لاعبي ليفربول قاموا بعمل وقفة ضد العنصرية في بداية تدريباتهم، قبل أيام من استئناف منافسات “البريمرليغ” هذا الموسم، بعد فترة توقف منذ أواسط آذار / مارس الماضي، بسبب تفشي وباء كورونا.