إجراءات طارئة في بكين بعد تفشي فيروس كورونا مجددا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت العاصمة الصينية إجراء اختبارات واسعة النطاق للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، بعد تفشي جديد في المدينة أثار تحذيرات من السفر في جميع أنحاء البلاد وسط مخاوف من عودة الوباء.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، تمت السيطرة على العدوى المميتة إلى حد كبير في الصين من خلال عمليات الإغلاق الصارمة التي فرضت في وقت مبكر من هذا العام ولكن تم رفعها بعد ذلك.

لكن تفشي المرض مجددًا في سوق لبيع المواد الغذائية بالجملة في العاصمة، أثار مخاوف واسعة النطاق من العودة إلى القيود الصارمة. وذكرت وسائل إعلام حكومية أن بعض السلطات المحلية قالت إن الأشخاص القادمين من بكين سيخضعون للحجر الصحي.

أفادت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأحد، عن 57 إصابة جديدة، منها 36 حالة انتقال محلي في بكين، وكلها مرتبطة بسوق شينفادي. كانت هناك إصابتان محليتان أخريان في مقاطعة لياونينغ الشمالية الشرقية وكانتا على اتصال وثيق بحالات بكين.

في العاصمة، تم فرض عمليات الإغلاق على أجزاء محدودة من المدينة تضم 11 عقارًا سكنيًا بالقرب من السوق الذي يزود المدينة بمعظم المنتجات الطازجة.

وقال مسؤولون إنهم يخططون لإجراء اختبارات فيروس كورونا على 46 ألف شخص في المنطقة المحيطة بالسوق وأنشأوا 24 معمل اختبار.

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم تجاوز 7.5 مليون إصابة والوفيات أكثر من 423 ألف حالة.