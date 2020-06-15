شعبة الأدوية تبشر المصريين بشأن أدوية علاج فيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية المصري أنه سيتم ضخ كميات من أدوية المناعة والمضادات الحيوية في الصيدليات هذا الأسبوع، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وقال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، مساء الأحد، إلى أن تسابق المواطنين على شراء المكملات الغذائية هو سبب الأزمة، مضيفا: “نقص الأدوية ليس له أي علاقة بالمواد الخام وأنه سيتم ضخ كميات من أدوية المناعة مثل فيتامين “سي” ومعدن الزنك، فضلا عن المضاد الحيوي “زيثروماكس”.

وتابع: “هناك رصيد من المواد الخام للأدوية يكفي لنحو 6 أشهر، وكل صيدلي عليه دور في ضبط عملية البيع، وأن وزارة الصحة قررت ألا يتم صرف المضاد الحيوي إلا بروشتة، حتى لا يتم تخزينه”.

وتجاوز عدد ما تم تسجيله في مصر من إصابات بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، 42 ألف حالة و1484 حالة وفاة.

سبوتنيك