جو بايدن: نواجه أعظم تحد في تاريخ أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي الأسبق، إن بلاده تواجه واحدا من أكبر التحديات في تاريخها، وأن الرئيس الحالي دونالد ترامب لا يرقى إلى مستوى المسؤولية.

وكتب على “تويتر”، اليوم الأحد: “في الوقت الحالي، تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، أعظم التحديات عبر تاريخ الأمة الأمريكية”، مضيفا: “أصبح واضحا أن ترامب، لا يرقى إلى مستوى مسؤولية المنصب الذي يشغله”.

وتابع: “نريد أن يكون لدينا قائد في هذا الوقت”.

ويواجه ترامب، الرئيس الجمهوري، انتقادات حادة من السيناتور جو بايدن، المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

ويعتبر بايدن، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، أن ترامب، الذي يأمل في الحصول على فترة رئاسية ثانية، لم يدر أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصورة الصحيحة.