الوطني المحلول يقرر عدم خروج عضويته في مليونية 30 يونيو الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول فجر اليوم الاثنين عدم مشاركته في مليونية 30 يونيو التي دعا لها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال الحزب في تعميم صحفي على صفحته الرسمية ب فيسبوك: ” قررت القيادة عدم خروج عضوية الحزب للمشاركة في مليونية 30 يونيو نهاية الشهر الجاري”.

وتابع: “وكما هو معلوم للعضوية والعامة فإن للحزب قنواته التنظيمية المعلومة والمعروفة ،ولن تخرج عضوية الحزب بدعوات من ناشطي الفيسبوك”.