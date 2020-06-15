الوطني المحلول يقرر عدم خروج عضويته في مليونية 30 يونيو الجاري

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلن حزب المؤتمر الوطني المحلول فجر اليوم الاثنين عدم مشاركته في مليونية 30 يونيو التي دعا لها ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي.
وقال الحزب في تعميم صحفي على صفحته الرسمية ب فيسبوك: ” قررت القيادة عدم خروج عضوية الحزب للمشاركة في مليونية 30 يونيو نهاية الشهر الجاري”.
وتابع: “وكما هو معلوم للعضوية والعامة فإن للحزب قنواته التنظيمية المعلومة والمعروفة ،ولن تخرج عضوية الحزب بدعوات من ناشطي الفيسبوك”.
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