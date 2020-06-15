شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قام اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان بزيارة للفنان عبدالرحمن عبدالله بمنزله بام درمان اطمأن خلالها علي صحته وتقديم مساهمة من والي الولاية في علاجه ورافق الوالي في الزيارة الفنان عبدالقادر سالم وسط حفاوة من الفنان عبدالرحمن عبدالله واسرته

وقال والي ولاية شمال كردفان ان الزيارة تأخرت كثيرا بسبب تداعيات فيروس كورونا وغيرها من الأمور الاخرى بالولاية ناقلا تحيات ومحبة اهل ولاية شمال كردفان للفنان عبدالرحمن عبدالله الذي صدح كثيرا وحمل اسم الولاية واضاف لن نستطيع ان نرد لك الجميل ولكن يجب ان نقف معك في هذه الظروف المرضية

وحيا الوالي المبادرات التي انطلقت من اجل الفنان عبدالرحمن عبدالله والتي تؤكد جميعها محبة الشعب الكردفاني والسوداني جميعا له

واعلن الوالي التصديق بقطعة ارض للفنان عبدالرحمن عبدالله في مدينة الابيض وقال نتعشم بعودته الي كردفان قريبا

من جانبه تقدم الفنان عبدالرحمن عبدالله بالشكر لوالي ولاية شمال كردفان على هذه المبادرة والزيارة الكريمة التي كان لها اثر كبير ووقع خاص في نفسه معبرا عن شكره لكل اهل الولاية ولكل من سأل عن صحته في الفترة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والي شمال كردفان يزور الفنان عبدالرحمن عبد الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.