الصحة: تسجيل (128) اصابة جديدة و(14) وفاة بفيروس كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة في السودان عن تسجيل (128) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى تسجيل (14) حالة وفاة وعدد (140) من المتعافين .

وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائي ليوم الخميس 11 يونيو بولاية الخرطوم 66 حالة، ولاية الجزيرة (24)، ولاية القضارف (3) حالات ، ولاية النيل الأبيض (5) حالات، ولاية كسلا (3) حالات، ولاية نهر النيل (14) حالة، ولاية البحر الاحمر (6) حالات، الولاية الشمالية (4) حالات، ولاية غرب كردفان (1) حالة وولاية النيل الأزرق (2) حالة.

أما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم (9) حالات وفاة، ولاية الجزيرة (2) حالة، شرق دارفور (1) حالة، ولاية كسلا (1) حالة وولاية القضارف (1) حالة.

وبهذا يرتفع العدد التراكمي لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة في السودان الي أكثر من (7000)حالة، متضمنة (447) حالة وفاة، و(2556) حالة تعافي .

ودعت وزارة الصحة الاتحادية الى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء في المنازل.