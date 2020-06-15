القضائية تتسلم الملفات الخاصة برموز النظام البائد

شهاب محمد - الخرطوم - السودن اليوم:

تتسلم السلطة القضائية اليوم الاثنين ملفات بعض الدعاوى الجنائية الخاصة برموز النظام البائد من السادة رؤساء النيابات بولاية الخرطوم؛ والتى سيتم تسليمها لرؤساء الأجهزة القضائية بالخرطوم؛ وذلك بقاعة الإمام علي برئاسة السلطة القضائية الساعة 11 صباحآ. الدعوة مقدمة للاجهزة الاعلامية الرسمية للتغطية.

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