مجمع الفقه يدعو الى اتباع الأسس والخطوات العلمية لإقرار أي مناهج جديدة للمرحلة الابتدائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا مجمع الفقه الاسلامي الى اتباع الأسس والخطوات العلمية لإقرار أي مناهج جديدة للمرحلة الابتدائية وضرورة الاستمرار في المنهج القديم لحين التوافق على إصلاح المناهج عبر مؤتمر تربوي شامل.

وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي د. عادل حسن حمزة أن منهج التربية الإسلامية للصف الأول الابتدائي الذي عرض على هيئة المجمع أخيراً (لا يصلح) حيث أبدى أعضاء المجمع عدداً كبيراً من الملاحظات عليه، مشيراً إلى أن هذا المنهج أعد على عجل وخلا من الأهداف والغايات التربوية المعهودة في أي منهج مماثل.

وأعلن حمزة أن المجمع قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس دائرة الأصول والمناهج بالمجمع لإبداء الرأي حول كتب المناهج الجديدة بعد عرضها كاملة أمام اللجنة مع مراشدها، مشدداً على أهمية إشراك المجمع ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف وكل الجهات ذات الصلة – وألا تنفرد جهة ما – في وضع المناهج.