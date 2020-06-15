شاهد بالفيديو.. سودانيون “يقبلون” مراسل قناة العربية محمد عثمان في الشارع العام وعلى الهواء مباشرة بعد أول يوم من عودته معافى من “كورونا”

في لقطة معبرة فشل بعدها مراسل قناة العربية محمد عثمان في إكمال إفادته للقناة من الشارع العام, قام شباب سودانيون بتقبيل المراسل على الهواء مباشرة تعبيراً منهم عن سعادتهم الكبيرة بعودته للعمل وإستعادة العافية بعد إصايته بفايروس كورونا المستجد مطلع مايو الماضي.

وبحسب ما شاهد محرر أخبار الخليج 365 فقد تفاجأ مذيع قناة النيل الأزرق وسودانية 24 السابق باقتحام شاب لكادر التصوير وقام بتقبيله قائلاً (حمدلله على السلامة يا حبوب).

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وقبل أن يعبر عن سعادته بهذا الموقف قام شابين آخرين باحتضانه وتقبيله في موقف مؤثر لم يستطيع بعده المراسل إكمال إفادته قائلاً وموجها حديثه للمذيعة بأستوديوهات القناة بحسب ما رصد محرر أخبار الخليج 365 (ربما ريم هذه المشاهد هي في اليوم الأول لي بالدوام بعد إصابتي بكورونا).

الموقف الذي حدث للمراسل السوداني جعل المذيعة في حالة من الدهشة والسعادة حيث قامت بتحيته قائلة: (شكراً محمد عثمان سلامة قلبك وحمدلله على السلامة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)