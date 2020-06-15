شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تستقبل خبر خطوبة إبنتها من رجل أعمال ثري بــ (الخرطوش)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يومي السبت والأحد بخبر خطوبة إبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى القلعة “ود” من رجل أعمال ثري قدم لها مبلغ 10 مليار إضافة لمجوهرات ثمينة عبارة عن “قولة خير”.

وعلى الرغم من الخبر يعتبر شائعة قوية لكون الفنانة لم تعلن عنه بصورة رسمية على الرغم من وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حسابها الرسمي على فيسبوك وعبر صفحات معجبيها التي تتواجد فيها أيضاً.

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وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فإن المطربة الملقبة بسيدة الغناء السوداني لم تبدي أي الخبر أو الشائعة أي اهتمام, حيث ظهرت في صور حديثة تم نشرها على نطاق واسع عبر صفحة معجبيها وهي ممسكة بخرطوم وتسقي في أشجارها وذلك خلال جلسة تصوير حديثة.

عدم اهتمام القلعة بالشائعات جعلها محل إشادة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أثنوا على برودها وعدم تجاوبها مع ما يقال عنها وأسرتها, حيث كتب أحدهم على صورها الحديثة (ندى القلعة تستقبل خطوبة ابنتها بالخرطوش).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)