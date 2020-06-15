الداخلية تقف على ترتيبات حماية المدنيين والنازحين بدارفور

التاريخ: 15-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة وقف الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس وزير الداخلية على الترتيبات التي من شأنها حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور . Advertisements جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه ظهر الاثنين اجتماع لجنة إعداد خطة حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور ، بحضور السفير حسن حامد حسن ممثل وزارة الخارجية وأعضاء اللجنة. وأمّن الاجتماع بحسب ( سونا) على وضع خطة وبرنامج شامل للشرطة السودانية في مجال حماية المدنيين والنازحين بولايات دارفور بموجب موجهات مجلس الأمن والدفاع الوطني ومن واقع مسؤولية الحكومة الانتقالية فى حماية المواطنين. وتأتي خطة حماية المدنيين كجزء من مهام وآليات المصفوفة التي تم بناءها وفقاً للبرنامج الإطاري لمجلس الوزراء وبموجب استحقاقات مرحلة البناء والسلام . الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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