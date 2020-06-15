إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا في السودان وارتفاع أعداد المتعافين

التاريخ: 15-يونيو-2020
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اعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل (213) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتسجيل (12) وفاة، منها (150) حالة إصابة، داخل ولاية الخرطوم، بحسب التقرير الوبائي الجمعة 12 يونيو 2020م. والذى اطلعت عليه (أخبار الخليج 365)
و يرتفع بذلك العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى (7220) إصابة منها (5501) داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي (459) وفاة.
هذا وقد تماثلت (54) حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين (2610).
ونوهت الوزارة إلى الإلتزام بالتعليمات الوقائية واتباع الإرشادات، والالتزام بقانون الطوارىء الصحية بالبقاء في المنازل.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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