لجنة المسابقات تضع خطة عودة الدوري الممتاز

الخليج 365 :

قطع رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، المهندس الفاتح أحمد باني؛ بجاهزية لجنته في تصميم البرنامج الخاص باستكمال الدوري السوداني الممتاز من حيث البرمجة وفترة التوقف؛ باستصحاب المطوبات الوقائية الصحية والفنية والإدارية وفقا لموجهات وزارة الصحة السودانية واللجنة العليا للطواريء ومجلس الدفاع والأمن والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الأفريقي (كاف).وذكر باني في تصريحات صحافية أن عودة النشاط من عدمه يتوقف على قرار السلطات؛ بينما ينتظر الاتحاد قرار السماح من عدمه بعد الاجتماع الأخير نائب رئيس الاتحاد للشؤون القانونية؛ د. محمد جلال مع لجنة الطواريء.

وأكد سيادته أن شعارهم المرفوع (سلامة المواطن هي الأهم) مشيرا إلى اشتراطات عديدة من أجل عودةالنشاط من الناحية الصحية والفنية والإدارية والكوادر البشرية والإمكانات المادية سيتم الدفع إلى طاولة الاجتماع المحتمل لمجلس إدارة الاتحاد، الذي يقرر بدوره مواصلة النسخة الحالية؛ أو الاتجاه للتحضير للموسم 2020 __ 2021.. وأوضح أنهم يراقبون الراهن الصحي ومستجداته وكل ما يصدر من (فيفا وكاف) للوصول إلى رؤية متكاملة تقود لاتخاذ القرار المناسب.