محافظ مشروع الجزيرة يبحث مع وزير الري إستعدادات الموسم الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استهل محافظ مشروع الجزيرة – المعين حديثاً- د. عمر الفكي مرزوق، أولى مهامه رسمياً، باجتماع مع وزير الري د. ياسر عباس.

لبحث الاستعدادات الجارية للعروبة الصيفية.

وطبقاً للمكتب الإعلامي للوزارة، قال الوكيل ضوالبيت عبدالرحمن، أن الاجتماع مع محافظ مشروع الجزيرة، جاء للوقوف على الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الري لمقابلة الموسم الصيفي.

وأعلن استعداد وزارته لتوفير مياه لري 150% من المساحة المستهدفة،واكد رضاءه التام للتحضيرات للموسم الجديد واطمئنانه لتحقيق انتاج (مائي) لموسم ليس فيه (غرق او عطش).

في السياق اعلن مدير ادارة عمليات الري مهندس قسم الله خلف الله، عن تغطية كل مشروع الجزيرة بمياه الري ،مبينا ان ادارته فتحت مياه الخزان منذ 5 ايام لتمرير اكثر من 10 ملايين متر مكعب، لري المساحات المستهدفة البالغة 800 الف فدان.