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شقيق البرهان يعتذر عن قبول إعادته للخدمة القضائية

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التاريخ: 14-يونيو-2020

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شقيق البرهان يعتذر عن قبول إعادته للخدمة القضائية

أعلن المحامي حسن البرهان، شقيق رئيس المجلس السيادي، عن اعتذاره للسيدة رئيس القضاء والمفوضية القومية للخدمة القضائية
عن قبول إعادته للعمل في المحكمة العليا الموقرة، و ذلك لما يقتضيه وضعي الأسرى المعروف لدي الكثيرين، و الذي يقتضي العمل على توطيد مفهوم و قيمة أبعاد القضاء عن تاثيرات السلطات الأخرى، سياسية، تنفيذية كانت أم تشريعية، رغم الثقة في عدم إمكانية حدوث ذلك.

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وقال في تعميم صحفي، اليوم، بحسب صحيفة السودانى إن القرار أنصاف ورد اعتبار له وزملائه الذين قررت المفوضية القومية للخدمة القضائية إعادتهم للقضاء وتعيينهم أعضاء بالمحكمة العليا، بعد فصلهم تعسفياً من قبل النظام السابق أو تقديمهم استقالتهم بفعل سياسات ذلك النظام.
مؤكداً تقديمه اعتذار مكتوب للمفوضية – وفقأ للضوابط و التقاليد القضائية التليدة – عن قبول الاعادة للخدمة و كذلك عن تحسين او تعديل المعاش.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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