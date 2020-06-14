أكثر من (100) مزرعة تستخدم مياه الشرب شمال بحري

كشف هيئة مياه ولاية الخرطوم عن رصدها لأكثر من 105 مزرعة بشمال بحري تستخدم مياه الشرب في الزراعة وتربية الأسماك في مخالفة واضحة للائحة الهيئة التجارية.

شدد مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم مهندس مستشار أنور السادات الحاج محمد، في تصريح صحفي أمس، على ضرورة مواصلة الحملة التفتيشية لمزارع شمال بحري التي تستخدم مياه الشرب في الزراعة حتي يتم القضاء علي الظاهرة بالولاية .

وأعلن عن أستمرار الحملات في كل المناطق دون توقف وتوعد بملاحقة المخالفين بغرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنية للمزرعة الواحدة تخصم من فاتورة الكهرباء.

ونوه إلى أن التعدي على ممتلكات الهيئة و العاملين و مياه الشرب أخذ في التمدد وباشكال مختلفة ما أصاب الهيئة بضرر كبير.

وطالب الولاية بانشاء نيابة متخصصة في قضايا المياه تضع حدا للتعديات بكافة اشكالها وتحمي حقوق وممتلكات الهيئة من الضياع ، وأشار إلى أهمية الخطوة وجدواها في الوقت الراهن.

وأوضح أن المياه المنتجة تكلف الهيئة مبالغ طائلة من كهرباء ومواد تنقية من الاهمية بمكان صونها والحفاظ عليها بآليات القانون.

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وكشف بحسب صحيفة الصيحة عن رصد الهيئة لعدد كبير من مغاسل السيارات ومصانع طوب البلك بالولاية تحاسب بتعرفة لاتتجاوز 1500 جنيه في الشهر، وقال سنعيد النظر في التعرفة التجارية الصادرة في العام 2018 .

وفي ذات السياق أوضح السادات أن توصيل المياه مكفول للمواطن بدون تمييز حال استيفاءالشرط الاجرائي للهيئة، واوضح أن المتر المكعب من المياه يباع للمواطن بـ “3” جنيهات في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار المياه المعبأه ، وأكد وجود دعم كبير يحصل عليه المواطن في المياه.

وطالب السادات بضرورة توفير حراسات أمنية لعدد من المحطات التي أصبحت هدفا لاعتداءات المواطنين في مناطق الاطراف، وأشار إلى تعرض بلوفة المياه في الخطوط الناقلة لاعتداءات وصفها بالهمجية بغرب أم درمان قال إنها متكررة وتؤثر علي انسياب ووصول المياه للمواطن بأم بده ودار السلام.

وأقر بوجود نقض حاد في الاليات والمعدات والمركبات التي تعمل في الحفر والنقل وانتشال الطلمبات مطالبا بتوفير الاليات الكافيه لتقليل الوقت في عمليات الصيانة وحفظ المياه المتسربة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)