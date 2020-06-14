والي شمال كردفان يزور (البلوم) وعبد الرحمن عبد الله يذرف الدموع

سجل والي شمال كردفان اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله عصر اليوم زيارة للفنان (البلوم) عبد الرحمن عبد الله بمنزله بمدينة المهندسين بأم درمان رافقه خلالها وفد من حكومته وبحضور رئيس اتحاد الفنانين د. عبد القادر سالم، ووقف الوالي على الحالة الصحية للفنان الكبير،

وقال في تصريحات خاصة بحسب صحيفة اخر لحظة إنه يزور (بلوم الغرب) وهو محمل بأشواق كل (الكردافة) الذين تنادوا لرد الجميل لكروان السودان وبلبله الغريد وليقول له أن كل أهل شمال كردفان يحبونك وهم إلي جانبك حتى تتجاوز المحنة الصحية وتعود لتغني لهم في عروس الرمال لأن وجودك بيننا شرف لا يدانيه شرف،وقدم الوالي دعما ماليا، مساهمة في علاج الفنان الكبير بالقاهرة، كما أعلن عن تبرع حكومته بقطعة أرض في أي مكان يختاره الفنان عبد الرحمن عبد الله داخل الولاية.

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من جانبه عبر (بلوم الغرب)، عبد الرحمن عبد الله عن سعادته بالزيارة، وقال للصحيفة إنه يوم مشهود في حياته بزيارة السيد والي ولاية شمال كردفان اللواء ركن الصادق الطيب عبد الله، وأن الزيارة رفعت من معنوياته وتيرمومتر مشاعره لدرجة لا توصف، مؤكدا أن ذلك ليس بغريب على أهله في الولاية، وذلك يزيده عشما في عودته معافا واللقاء بهم في مدينة الأبيض.

وفي ختام حديثه قال عبد الرحمن عبد الله وهو يغالب دموعه إنه لا يجد غير الدعاء للسيد الوالي بالسداد والتوفيق وتحية الوفد المرافق له فردا فردا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)