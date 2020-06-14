النيابة تحيل ملفات رموز النظام السابق الى القضاء

التاريخ: 14-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة Advertisements تتسلم السلطة القضائية يوم غد الاثنين ملفات بعض الدعاوى الجنائية الخاصة برموز النظام السابق من السادة رؤساء النيابات بولاية الخرطوم والتي سيتم تسليمها بحسب (سونا ) لرؤساء الأجهزة القضائية بالخرطوم وذلك بقاعة الإمام علي برئاسة السلطة القضائية الساعة 11 صباحآ الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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