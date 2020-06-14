خبراء يشككون في إيفاء وزير المالية بوعده للمعاشيين

أبدى عدد من الخبراء الاقتصاديين دهشتهم من حديث وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي خلال اجتماع القطاع الاقتصادي أمس والذي بشر فيه المعاشيبن بعمل تحسينات على أجورهم مؤكدين انه لايعدو ان يكون حديثاََ للإستهلاك الغرض منه كسب رضا المعاشيبن تجاه سياساته الاقتصادية.

وقال الخبير الاقتصادي د. نجم الدين عبدالله في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني أن وزارة المالية لم تتمكن حتى اليوم من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه العاملين في القطاع العام في الولايات وفقاََ للهيكل الراتبي الجديد فكيف تستطيع زيادة أجور المتقاعدين؟ مبينا أن هذا الحديث لاتسنده حقائق على الأرض داعيا وزير المالية الي التريث وعدم إطلاق الوعود التي لايستطيع الإلتزام بها خاصة وأن الموازنة لم يمضي عليها سوى ٦ أشهر.

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وأكد عبدالله على ضرورة تبني سياسات مالية واقتصادية واقعية خاصة وان المواطنين إستبشروا بحكَومة الثورة في تحسين معاشهم.

من جانبه أوضح د. عادل الدومة الخبير في الشؤون الاقتصادية ان السودان يواجه حالياً أزمة إقتصادية خانقة أدت لارتفاع معدلات التضخم بصورة غير مسبوقة الأمر الذي إنعكس سلباََ على أسعار السلع وتراجعت بسببه القوى الشرائية داعياً وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لمعالجة الخلل في السياسات الاقتصادية والنظر للمواطنين بعين الرحمة وطالب بزيادة تمويل القطاع الزراعي والصناعي باعتباره ذو أثر مباشر على حياة المواطنين.

وأبان الدومة ان حديثه ينبغي أن لايفهم بأنه ضد إحداث زيادات على مرتبات المعاشيبن مبينا أنه يؤمن بالأولويات في الصرف من الموازنة العامة للدولة. مضيفا ان وعد وزير المالية للمعاشيين لا يسنده أي معطيات على الواقع.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)