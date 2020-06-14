تدشين خدمة استلام تحويلات المغتربين بالعملة الحرة داخل الجهاز المصرفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أطلق بنك فيصل الإسلامي، أول مبادرة لتقديم خدمات التحاويل للمغتربين بالمملكة العربية السعودية، تمكنهم من الإستلام بالعملة الحرة عبر فروع البنك بالسودان.

ودشن البنك خدمة استلام التحاويل مع البنك الأهلي التجاري، معلناً بداية جديدة من التعامل المصرفي مع المملكة في قطاع خدمات الأفراد، وذلك لتوفير وسيلة سهلة وآمنة وسريعة لتحويل أموال المغتربين إلى ذويهم بالعملات الأجنبية (الريال السعودي أو الدولار).

وأوضح البنك أن الاتفاق مع البنك الأهلي، شمل التحويلات المالية عبر كويك باي للسودان واستلامها عبر بنك فيصل الإسلامي بالعملة الأجنبية عبر الكاونتر، أو إضافتها لحسابات العملاء بالعملة الأجنبية طرف البنك، وبدون عمولة تحويل لمدة عام لدعم وتسهيل تحويلات المغتربين للسودان.

وأعلن بنك فيصل التعامل في تحويلات المغتربين بالعملة الحرة وتسليمها كاش عبر الكاونتر عبر فروع (الفيحاء، جامعة الخرطوم، المنطقة الصناعية بحري، السوق المحلي، أم درمان المحطة الوسطى، سوق ليبيا، الكلاكلة والرياض).

وشمل الاتفاق أن تتم التحويلات للمغتربين بالسعودية عبر خدمة كويك باي كاش من خلال مراكز خدمة كويك باي المنتشرة في أنحاء المملكة، بجانب إمكانية التحويل عبر الصرافات الآلية، والموبايل المصرفي أو عبر الإنترنت من موقع البنك الأهلي التجاري.

ونوه بنك فيصل، إلى سعيه لتوسعة قاعدة الشراكات في هذا المجال لتشمل العديد من الدول التي يوجد بها مغتربون سودانيون، وتعهد بإطلاق خدمات ذات قيمة وحاجة عالية للمتعاملين مع المصرف.