وزارة المالية : بداية تجريبية للدعم النقدي المباشر الأسبوع القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن بداية المرحلة التجريبية لتقديم الدعم النقدي المباشر في الأسبوع القادم.

وحددت الوزارة مبلغ 500‪

جنيه لكل فرد من أفراد الأسرة.

وأكدت تعديل المبلغ بشكل دوري وفقاً لحالة التضخم وسيتم تحويل المبلغ الإجمالي المستحق لرب كل أسرة. بحيث تحصل الأسرة المكونة من 6 أفراد على مبلغ 300‪0 جنيه سوداني شهرياً.

وقال وزير المالية د. إبراهيم البدوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، أن مشروع الدعم النقدي المباشر للأسر يأتي في إطار الرؤية التنموية طويلة الأجل للحكومة الإنتقالية.

في السياق أكدت وزارة المالية ، أن البداية التجريبية ستكون من الوحدة الادارية لسوبا غرب بمحلية الخرطوم وتنتقل لأربعة وحدات إدارية.

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