زيادة في أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق

الخليج 365 :
تشهد اسعار السلع الاستهلاكية زيادة كبرى بسوقي الخرطوم وأم درمانبررها بعض التجار لضعف القوى الشرائية
وقال التاجر ببحري عمر السر لـ(السوداني ) اليوم ( الاحد) إن هنالك ارتفاعا جنونيا في الاسعار بالاسواق وضعف في الشراء٫ مبينا أن سعر كيلو السكر بلغ (90) جنيها وكيلو دقيق سيقا (120) جنيه .
اشار رئيس الغرفة التجارية السابق حسن عيسى لـ( السوداني) إلى أن زيادة الاسعار الحالية ناتجة عن ايقاف التجارة والحظر ٫ ووصف الزيادة بالخرافية ٫ موضحا أن زيادة الدولار لها أثر كبير في زيادة السلع الاستهلاكية الدولارية ٫ ونوه الى أن السياسة الاقتصادية الحالية غير موفقة ولابد من معالجتها او تغييرها ٫ مبينا ان سعر جوال السكر عبوة(50) كيلو قفز لـ(3٫600) جنيه وزيت الفول زنه (36) لتر لـ(4) آلاف جنيه .
واضاف رئيس تجار الجملة بسوق ام درمان فتح الله حبيب الله أن زيادة الدولار ترفع اسعار السلع تلقائيا ﻷن التجار يحصلون عليه من السوق الموازي ، مشيرا الى أن بعض تجار ام درمان يبيعون البضائع من ” المخازن” بدلا عن السوق ٫ متوقعا ارتفاع اسعار كافة البضائع ، مبينا أن سعر لبن كابو عبوة(2) كيلو وربع ارتفع ل (3) آﻻف جنيه وكيلو العدس (150) جنيه و شاي الغزالتين عبوة (450) جرام ل(200) جنيه وقفز ظرف الصلصة الى (20) جنيها بدلا عن(10-15) جنيها وسعر العلبة (100) جنيه
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