المضاربات والتهريب يقفزان بأسعار الذهب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت مصادر موثوقة بقطاع الذهب استمرار عمليات التهريب والمضاربات ما أسهم فى حدوث زيادات مضطردة فى أسعاره وسط توقعات باستمرار الارتفاع خاصة إن تم تمديد الحظر.

وقالت المصادر ان سعر جرام الذهب بلغ 6،450جنيها للبيع عبر الشيكات المصرفية فيما تراوح سعره عن طريق النقد مابين 6020 و6200جنيها.

وانتقد متعاملون فى القطاع ضعف تحرك السلطات فيما يختص بعمليات التهريب وارتفاع أسعار الذهب إلى جانب التباطؤ فى توحيد السعر المحلي مع سعره عالميا متوقعين أن يصل سعر الجرام الواحد إلى 7الف جنيه خلال الأيام المقبله خاصة فى حال استمرار الحظر و نقص الانتاج مقابل ارتفاع أسعار البورصة العالمية للذهب.