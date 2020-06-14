كاتب سعودي يدعو لـ”قتل” أمير قطر لإعادة الأمور إلى نصابها والسيطرة على الدوحة!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أثار الكاتب السعودي المُطبل خالد الزعتر، موجة غضب واسعة، في دعوة أطلقها لاغتيال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووالدته الشيخة موزة بنت المسند، لحل مشكلة قطر كما زعم.

الكاتب السعودي المطبل والموالي للإمارات، بعد الانتقادات التي تعرض لها عمل على حذف التغريدة سريعاً، حسب ما رصدت “وطن”، ونشر تغريدة ثانية قال فيها (#قطر تحتاج ( عاصفة حزم ) لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، وإجتثاث نظام الدوحة من جذوره).وزاد الزعتر المعروف عنه تطاوله على الأنظمة العربية، (نسأل الله أن يبلغنا ذلك اليوم الذي تقدم فيه موزه المسند وإبنها تميم وأمير قطر السابق حمد بن خليفة إلى محكمة الشعب).وتصدى مغردون لهذيان الزعتر المعروف عنه تطبيله لـ”أبوظبي”، بعد دعواته التي اطلقها متطاولاً على أمير قطر ووالدته بهدف إرضاء ولاة أمره عنه.وطالب مغردون بمقاضاة الزعتر على دعوته الصريحة باغتيال أمير قطر ووالدته، حسب ما رصدت “وطن” من تعليقات على التغريدة المثيرة التي عمل المطبل السعودي إلى حذفها سريعاً.