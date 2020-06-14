عاجل.. بيان مهم من الخارجية السودانية (اعرف التفاصيل)

الأحد 14 يونيو 2020

أعربت وزيرة خارجية السودان أسماء عبد الله، عن شكرها للحكومة الإسبانية والدعم الذى تقدمه مباشرة أو عبر الاتحاد الأوروبى، وأملها فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين ومد جسور التواصل بين شعبيهما عبر البرامج الثقافية وبرامج تعليم اللغة الإسبانية، وزيادة التبادل التجارى بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الأحد - أن عبدالله، استقبلت سفير مملكة إسبانيا لدى السودان ألبيرتو اوثيلاي، الذي أشاد بمشاركة وزيرة الخارجية الفاعلة في فعاليات الاجتماع الثاني لوزيرات الخارجية حول النوع الاجتماعي، وجائحة "كورونا"، الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة قبل الماضي، بدعوة من ارانشا جونزاليز، وزيرة الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون بمملكة إسبانيا.

وأكد سفير إسبانيا دعم بلاده الكامل للحكومة الانتقالية بالسودان واستعدادها للتعاون في شتى المجالات حتى يتمكن السودان من استعادة موقعه الإقليمي والدولي، لافتًا إلى سعي إسبانيا لتعزيز التعاون الثقافي والزراعي والفني مع السودان والمضي قدمًا بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أوسع.