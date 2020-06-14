الرئيس الإيراني يكشف أهم انجازات الاتفاق النووي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عن أهم انجازات الاتفاق النووي لبلاده.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية، مساء اليوم الأحد، على لسنا روحاني، أن انتهاء الحظر التسليحي المفروض على بلاده، في أكتوبر/تشرين الأول 2020، يعد من انجازات الاتفاق النووي المهمة.

وقال الرئيس الإيراني، إنه لو سعى الأمريكيون إلى المساس بهذا الإنجاز، فإن الدول الكبرى الأخرى تعلم كيف ستكون ردة فعلنا.

وأضاف حسن روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء في بلاده، مساء اليوم الاحد، إننا “نتطلع من الدول الأعضاء في مجلسي الأمن والحكام الدوليين، أن تراقب بدقة المؤامرات الأمريكية تماما، ونحن بدورنا سنحقق النجاح وسنتجاوز المخططات التي دبرتها الولايات المتحدة ضد بلادنا”.

وأشار روحاني إلى أن إيران طلبت قرضا بقيمة 5 مليارات من صندوق النقد الدولي، لكن الأمريكيين للأسف مازالوا مستمرين في وضع العراقيل، متوقعا من إدارة الصندوق عدم الخضوع لإملاءات الطرف الأمريكي، وأن يفي بتعهداته أمام الدول جميعها.

ولفت الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى أن بلاده تخوض الكفاح في 3 جبهات “الاستكبار وفيروس كورونا والبطالة”.