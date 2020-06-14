مصر… هناك موقفا حاسما بشأن سد النهضة بعد 24 ساعة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت وزارة الري والموارد المائية المصرية، اليوم الأحد 14 يونيو/حزيران، أن هناك موقفا حاسما بشأن سد النهضة بعد 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة المصرية في بيان نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على موقع “فيسبوك” أنه تم الاتفاق على اجتماع يوم 15 يونيو/حزيران، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وأشارت وزارة الري إلى أنه سيتم خلال الاجتماع تقييم مسار المفاوضات الأخيرة.

وعن اجتماع أمس السبت، قالت وزارة الري المصرية: “عكست المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث أن هناك العديد من القضايا الرئيسية لا تزال محل رفض من الجانب الأثيوبي”.

وعددت الوزارة تلك القضايا على النحو التالي:

– اعتراض أثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق.

– وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث.

– رفض إثيوبيا التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري، بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.

وقالت وزارة الري المصري “أكدت مصر ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني”.

وكان الاجتماع الثلاثي الرابع (المصري – السوداني – الإثيوبي) بشأن سد النهضة مساء السبت، قد توصل إلى تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة.