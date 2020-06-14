مولانا نعمات عبد الله: السلطة القضائية جاهزة لعقد محاكمات لرموز النظام

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قالت مولانا نعمات عبد الله رئيسة القضاء أن السلطة القضائية جاهزة لعقد محاكمات لرموز النظام السابق حالما تحال اليها من النائب العام. وقالت أنه تم اعداد قاعات محددة لهذه المحاكمات.

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