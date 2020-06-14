شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
رحب حزب “الأمة القومي” السوداني المعارض، بزعامة الصادق، بتسليم المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البيان بحسب وكالة الاناضول، “يستشعر حزب الأمة القومي أهمية توقيف المتهم علي كوشيب لدى المحكمة الجنائية الدولية، لما له من دلالات عدلية بإنصاف الضحايا وردع المجرمين.”
وطالب بتسليم كافة المطلوبين حالا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
لكنه استدرك قائلا “وفي حالة كان بين المطلوبين للعدالة من انحازوا للثورة وساهموا في طرد المخلوع – الرئيس السوداني عمر البشير – ؛ يأمل الحزب ان يعاملوا بمفهوم العدالة الترميمية(لم يوضح مقصده منها).”
ولم يقدم توضيحا بخصوص من يقصدهم بانحيازهم للثورة السودانية ومطلوبين للمحكمة الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الأمة القومي يقترح (العدالة الترميمية) للتعامل مع المتورطين في حرب دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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