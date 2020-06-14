وكيل الخارجية: أوقفنا إصدار الجوازات الدبلوماسية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كَشف وكيل وزارة الخارجية، السفير صديق عبد العزيز، أنّ الوزارة بصدد إصدار لائحة جديدة لاستخراج الجواز الدبلوماسي قريباً لوضع حد للتلاعب الذي تم خلال العهد البائد.

وقال عبد العزيز في حوار مع (الصيحة) يُنشر لاحقاً، إن الخارجية أوقفت إصدار الجوازات الدبلوماسية، وأشار إلى التلاعُب الذي كان يتم فيها إبان العهد البائد، وقال إن الخارجية مرت بمرحلة تيه وضياعٍ، مما أفقد السودان وضعيته بالخارج، لافتاً إلى ما أسماها حالات السلب الذي تعرّضت له ملفاتها من قبل نافذين في العهد البائد باعتبار أن العمل الخارجي فيه مصالح يتم تحويلها إلى شخصية، وقال عبد العزيز إن الوزارة تمر حالياً بمرحلة صعبة وتعمل على وضع سياسات جديدة لترتيب البيت الداخلي أولاً، فضلاً عن رسم سياسات خارجية تتناسب مع التّغيير، وأضاف: “العهد البائد أكسبنا الكثير من العداوات وعلاقات غير مُريحة مع الغرب، وأعلن أنّ الوزارة أعادت النظر في الانتشار الدبلوماسي وتفعيل التمثيل غير المُقيم، لافتاً إلى أنّ مُعظم البعثات التي أقامها العهد البائد كان الهدف منها كسب تأييدها أو حيادها ضد الجنائية.