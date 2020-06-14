مصرع وإصابة 8 سيدات في حادث مروري مؤلم…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

لقيت امرأة واحدة مصرعها واصيبت سبع أخريات بإصابات متفاوتة نتيجة لحادث مروري وقع اليوم بالطريق الاسفلتي الرابط بين وسط الفاشر و الأحياء الشمالية.

وقال شهود عيان ل (سونا ) أن عربة صالون ماركة (نوفيرا) كانت تسير في الطريق الاسفلت وانحرفت من مسارها لتصطدم بالنساء الثمانية اللائي كن يعملن في نظافة المصرف المائي الملاصق للطريق كعاملات يومية، حيث أدى ذلك الى وفاة العاملة فاطمة سليمان ادم شوقار (50 ) عاما المنحدرة من منطقة كورما والتي تسكن في معسكر السلام شمال الفاشر .

وقد تم نقل الحالات المصابة إلى حوادث مستشفى الفاشر التعليمي لتلقي العلاج. كما تم اتخاذ الاجراءات الجنائية في مواجهة سائق العربة إضافة الي اتخاذ الاجراءات الخاصة بجثة القتيلة التي تم تسليمها الي ذويها.

وقد وقف المدير العام لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شمال دارفور، الدكتور سليمان أدم إدريس، على الحالات المصابة، ووجه ادارة المستشفي التعليميي بتكملة الاجراءات وتقديم الخدمات العلاجية لهن.