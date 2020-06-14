كنز السودان المهمل.. بقلم ميريام عمران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قرأت بتمعن تقريرا وافيا إضافيا ومهنيا عن السياحة في العالم ولم يكن مفاجئاً أن أجد وطني الثاني السودان يتربع علي قائمة الدول العشرة في العالم التي تمتلك مقومات سياحية فريدة وجاذبة.

وبعد هذه المعلومة أردت التعرف اكثر على السودان ومعرفة كنوزه المخفية ،خاصة علي صعيد السياحة البحرية والآثار في البجراوية والغابات وغيرها من مناطق سياحية ظللت اسمع بيها كثيرا منذ حضوري الي السودان رفقة أسرتي قبل سنوات.

وبحكم عملي في الاعلام بالخرطوم وايضا لعشقي غير المحدودة للسياحة والسفر عملنا علي تنظيم رحلة الى اهرامات البجراوية بغية التعرف على حضارة السودان التي كنت اراها دائما عبر شاشة المونتاج، وكم كنت سعيدة حينما وصلنا البيجراوية بولاية نهر النيل وعيناي تقع علي هذا التاريخ الباذخ.

ولا اخفيكم أنني صدمت عندما وصلت للمكان لم يكن مثل ما تخيلت ورأيت ابدأ فعظمته كانت طاغية على كل شيء.. المعلومات التي كنا نستقيها عن تاريخ المكان وقدمه وعن الملكات والمعابد والمقابر وتاريخ كل حجر موجود هناك، أحببت المكان جدا وأردت زيارته مرارا وتكرارا لان زيارة واحدة لا تكفي هذا الكم الكبير من المعلومات وهذا التاريخ العظيم ولكن الكورونا حالت بيننا .

ولكن كنت اعرف ان اثار البجراوية ليست الوجهة السياحية الوحيدة في السودان كنت اعلم ان هناك كنز عظيم ولكن مهمل ألا وهو محمية الدندر .

لم يكن الاهتمام بالمحمية كبير ولم نسمع عنها الا القليل ولكن بالرغم من هذا القليل اصبح الشوق كبيرا لزيارتها والتعرف عليها عن قرب لان من سمع ليس كمن رأى.

وبالفعل كنت محظوظها بزيارتها وهي تقع بولاية سنار وقد رأيت جمال الطبيعة في ابهي حللها، مقرونا بكرم لا يمكن ان تراه الا في السودان، ولأننا عشقت جمالها وسحرها الجذاب زرتها مرة أخري، وكنا منقطعين عن الاتصالات والعالم الخارجي مع اناس كانوا معنا قمة بالرقي والكرم والبشاشة ولكن لم تكفيني هاتين الزيارتين حتي اتعرف عليها جيدا و آلمني كثيرا هذا الكنز العظيم المهمل انه غير مستفاد منه والذي يمكن ان يدر على السودان ثروات كبيرة .

اخبرني مسؤول بالحظيرة ان مساحة محمية الدندر تساوي مساحة دولة لبنان تقريبا والتي تعد من اهم الدول السياحية وتعتمد في ميزانيتها على السياحة ، لو تم التركيز على محمية الدندر كمدينة او منطقة سياحية هامة وتم تجهيزها واعدادها بشكل ييسر للسياح ان يقصدوها ويقيموا فيها الفترة الكافية للتعرف عليها لتوافد عليها آلاف السياح شهريا لتصبح السودان بذلك اول دولة عالميا في السياحة.اتمني حدوث ذلك